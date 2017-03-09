歐盟春季峰會 聚焦移民及脫歐
歐盟春季峰會今天在布魯塞爾登場，多國領導人將討論國防、移民議題外，另外也會針對英國可能脫歐後的前景交換意見。
根據歐洲理事會公布議程，今、明2天歐洲多國領導人將齊聚布魯塞爾，討論包括國防、移民及經濟成長及就業等議題，此外，這次也將選舉新的歐洲理事會主席，現任主席圖斯克（ Donald Tusk）爭取連任。
這次峰會除面臨英國脫歐議題，緊接著有荷蘭、法國及德國大選，可說備受各方關注。
不過，最受矚目議題還是英國是否會在本月底啟動脫歐程序，為此，歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）上週已先提出「歐洲前景白皮書」，為2025年時的歐盟擘劃5種發展路徑。
這5種前景包括維持現狀的運作、只是單一市場、管得少但更有效率、允許個別國家結盟合作、或者團結一致做更多工作。
其中法國、德國、義大利、西班牙4國領導人近日先在巴黎會晤後，支持建設一個「多速（multi–speed）歐洲」，讓部分成員國更密切合作防務計畫，進而繼續推動歐洲一體化。
歐盟領袖在峰會上將有機會針對「白皮書」內容交換意見，以利接下來3月25日在義大利首都羅馬峰會慶祝「羅馬條約」誕生60周年時，成員國能進一步討論歐盟未來的政治經濟前景。1060309
(中央社)
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