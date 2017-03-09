潘威倫頭部觸身李大浩 中華反攻3比6落後

世界棒球經典賽A組預賽台韓大戰登場，中華隊投手陳冠宇、郭俊麟難擋韓國隊攻勢，潘威倫上場中繼又對南韓重砲李大浩頭部觸身，但中華隊2局下反攻追回3分，目前3比6落後。

南韓隊一開賽由閔炳憲、朴錫(王民)的安打攻下1分；第2局一輪猛攻，梁義智、崔炯宇連2支安打，陳冠宇因傷退場，接手的郭俊麟先遭9棒徐建昌二壘安打，又讓首棒閔炳憲敲高飛犧牲打、李容圭敲安打，失掉4分。

郭俊麟對朴錫(王民)投出觸身球之後退場，第3任投手潘威倫對南韓4棒李大浩頭部觸身球，地主觀眾傳出噓聲。

潘威倫接著被5棒孫兒葉敲出三壘軟弱彈跳球，三壘手蔣智賢來不及處理，形成內野安打，再失1分，第2局南韓攻下5分。

中華隊在二局下先靠著林益全、高國輝與林琨笙的安打，追回1分，接著林哲瑄被觸身球保送，在滿壘情況下，胡金龍適時安打再下兩城，將比數追到3比6。1060309

(中央社)