以爬樹為業！正妹樹藝師 為百年大榕樹整裝

植樹節前夕建國科大邀請國內知名攀樹師、樹藝師為校樹整容。（吳敏菁攝）

從小喜歡爬樹的張敬姍長大後以攀樹為業。（吳敏菁攝）

大學就讀森林系的陳意方，畢業後成為樹藝師。（吳敏菁攝）

建國科大鎮校百年大榕樹。（吳敏菁攝）

如何為公園、路樹剪個好看又不會修過頭是門大學問，又到植樹節，建國科技大學邀請擁有國際攀樹證照樹藝師，為鎮校百年大榕樹修枝整裝，6位師徒功夫一流，還有2位漂亮的美眉，讓人驚豔還有人以爬樹為業，這也是彰化縣有史以來首次邀請有證照的樹藝師修剪大樹。

建國科大有顆百年大榕樹，樹冠達314平方公尺，高10公尺，如把大雨傘，總務處事務組組長孫憲志近來參加樹藝師考照時認識擁有國際攀樹師證照的林韋銘老師，特別邀請來進行史上最專業的修樹示範。

林韋銘6位師徒組成攀樹團隊，大包小包有如登山客，鉅樹架式就是不一樣，讓人驚喜交加的是，竟還有美女樹藝師，陳意方說，大學念森林系，喜歡到深山、愛上爬樹，畢業後獲悉國際樹藝協會在台灣推廣攀樹師、樹藝師專業證照考照，毅然投入樹藝學習行列，順利考到樹藝師證照，

另位美眉張敬姍，大學念建築，小時候也超愛爬樹，每次晚餐沒回家，爸媽就知道到附近大樹找人，取到爬樹證照，她說，則始料未及真的有爬樹的職業！呼應了童心。

林韋銘說，樹藝這門工類，在國內較少見，但國際樹藝協會（簡稱ISA）已超過90年，台灣樹藝師證照的專業人士有100餘人，取得攀樹師證照只有5人，還在萌芽階段。

林韋銘笑，他的團隊平均不到26歲，算他年紀最大了，這行業應該會漸入佳境，希望能傳遞正確修整大樹方法，讓我國的樹木保育更上一層樓。

(中時)