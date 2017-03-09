檢出H5亞型禽流感病毒 花蓮撲殺1.5萬隻肉鴨

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又傳出鴨隻染H5亞型禽流。(楊漢聲翻攝)

相關人員進行撲殺。(楊漢聲翻攝)

花蓮縣玉里鎮三民區鴨場已進入第二輪採樣監測，花蓮縣政府9日上午接獲行政院農業委員會家畜衛生試驗所傳真通報，監測場中1肉鴨場檢出H5亞型禽流感病毒，縣府立即啟動，依標準作業程序執行防疫處置，將於今晚完成撲殺肉鴨，並同步進行場區消毒，共計撲殺近1萬5千隻肉鴨。

這1萬5千隻肉鴨，飼養約34日齡，業主配合防疫所執行第二輪採樣監測，經行政院農業委員會家畜衛生試驗所9日初步檢驗為H5亞型禽流感病毒，縣府立即執行相關防疫措施，業主亦配合玉里鎮公所及防疫所執行全場撲殺與場區消毒，空池投放次氯酸鈉錠劑及器具澈底消毒，撲殺後鴨隻屍體就地焚燒及掩埋。

花蓮縣府農業處長羅文龍表示，此案例場經中央初步診斷為H5亞型禽流感病毒，採取預防性撲殺，後續將實施移動管制及採樣監測案例場周邊1公里所有禽場，監測頻度為每月1次，連續採檢3個月。同時，該半徑1至3公里內的養禽場由獸醫師作地毯式訪視；半徑5公里內所有鴨場全面篩檢，並執行移動管制，篩檢陰性者始可解除移動管制。

花蓮縣府動植物防疫所長黃詩伊呼籲，所有養禽業者須加強擴大消毒作業，針對所有進出畜牧場人員加以管制，尤其運輸飼料及家禽車輛必須澈底消毒，若發現家禽有異常死亡情形，應立即通知在地公所及防疫所前往採樣監測，以及早發現、即時處置，避免疫情擴散。

黃詩伊強調，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」第43條規定處新臺幣5萬元以上100萬元以下罰鍰，且撲殺動物不予補償。

(中時)