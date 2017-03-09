蔡英文接文化總會長 詹啟賢：盼包容多元文化

針對蔡英文總統接任文化總會長，國民黨前副主席詹啟賢說，不應該刻意迴避「中華文化」，而應該視為重要的資產，成為華人世界的驕傲，並且持續的發揚光大。期望未來不論誰擔任會長，都應該包容多元文化，努力推廣這個有「台灣特色的中華文化」。

詹啟賢在臉書上指出，去年520政黨輪替後，中華文化總會爭議紛紛擾擾，今天終於塵埃落定，蔡英文總統出任會長，其實誰出任會長從來就不是重點，重點是對於文化的瞭解和對文化的尊重。

他說，一般人闡述台灣歷史都以三、四百年來算。但是我們拉長來看可以發覺台灣的歷史，可以回溯到二千年、五千年，甚至於幾萬年前。現在的原住民族，是很早以前就已經來到台灣定居；而後漢人陸續遷移台灣，歷經西班牙時代、荷蘭時代、明朝鄭氏、清朝、日本時代、中華民國、新住民文化注入，這些特殊的歷史背景、文化，在台灣這片土地相互融合，形成有台灣特色的中華文化。

他指出，我們不應該刻意迴避「中華文化」，而應該視為重要的資產，成為華人世界的驕傲，並且持續的發揚光大。期望未來不論誰擔任會長，都應該努力推廣這個有「台灣特色的中華文化」。

(旺報)