黨內宴陳菊說重話？洪耀福：黨內氣氛融洽

8日出刊的壹週刊報導，2月27日在蔡總統官邸的宴會中，高雄市長陳菊在餐會中當著小英的面，對「黨中央」說了重話，使現場氣氛相當尷尬。陳菊在9日上午強調沒有此事，民進黨秘書長洪耀福表示，當天餐會氣氛融洽，沒有任何衝突發生。

民進黨秘書長洪耀福今日南下嘉義朴子市龍安宮代表總統蔡英文贈匾，洪耀福在上午11點抵達現場，與會的立委陳明文及議長張明達也都隨後抵達。原本儀式是在11點15分啟動，時辰一到，廟方的陣頭就開始擊鼓，擊鼓約20分鐘後，縣長張花冠匆忙抵達會場，細問之下，才知道縣長從日本回來後就感冒了，因此才會比較晚到會場，也對現場的貴賓說抱歉。

洪耀福接受媒體訪問時表示，2月27日總統請黨內高階主管到官邸用餐，現場氣氛相當融洽，菜很好吃，酒也很好喝，並沒有媒體所報導現場有不愉快的現象。許多的報導對黨內很多人都不公平，對陳菊市長、陳明文委員是不公平的。黨內在初選時難免會緊張，競爭也激烈，這是很正常的，黨中央會將黨內初選的遊戲規則和過程，用公平公正方式維持好。民進黨是多元的政黨，黨內人士本來就比較草莽一點，對意見的看法也比較激烈，也希望黨內人士在競爭時保持平順的過程。

(中時)