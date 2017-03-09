蕭萬長公開支持詹啟賢 盛讚可讓國民黨浴火重生

國民黨主席候選人詹啟賢9日到嘉義市勞工育樂中心與國民黨資深黨員舉行座談會，現場有54位老國民黨員到場聆聽，蕭萬長副總統也到現場支持詹啟賢，稱讚詹為國民黨內最有能力可以改革的人。

本次國民黨黨主席選舉競爭激烈，目前有2女4男表態要選下屆黨主席，曾任衛生署長的詹啟賢也表態參選黨主席，詹啟賢為了選下屆黨主席，已經開始全台走透透尋求黨員支持，下午來到了嘉義市勞工育樂中心與老黨員對談及宣揚理念。詹啟賢在座談會中高談論闊自己將如何改革、拯救氣勢低迷的國民黨。更提到，地方黨部主委的遴選要改由地方黨員直接選舉，不再由中央指派。

座談會後，有黨員提到，詹啟賢的政見相當不錯，但是在場的黨員卻對詹相當的不熟悉，知名度不夠。詹回答，因為知名度不像其他人那麼高，因此才會全台走透透與全國的黨員進行對談，讓黨員可以多認識自己。

蕭前副總統原訂下午3點會到現場，卻在3點45分才抵達現場，遲到了45分鐘。蕭前副總統表示，詹啟賢是國民黨的人才，相信黨員選擇詹啟賢擔任黨主席後，可以讓國民黨浴火重生，將來可以有重新執政的機會。知名度是因為目前黨員對詹的不了解，選舉黨主席不是在選知名度高的人，而是要選擇有能力改革的人才。

這場國民黨主席候選人座談會，現場並沒有出現國民黨嘉義市黨部的人員，是否在黨主席選舉上有任何不公之事，詹啟賢笑稱市黨部的人員可能另有要事，所以沒有派人前來，加上這場活動是私人行程，不是公務行程，尊重地方黨部的處理。

(中時)