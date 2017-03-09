陳明文委員祖厝落成
立委陳明文在牛挑灣的祖厝，在9日整修完成入厝典禮，嘉義縣各界人士也都到場祝賀，現場席開百桌。民進黨秘書長洪耀福、農委會副主委翁章梁也特地南下，前往立委祖厝祝賀。
陳明文的祖厝原本已經全部毀壞，無法居住。後來陳明文與其他陳氏家族商議後，決定將祖厝重新建造回來，全部的整修經費約新台幣800萬元，經過一年的時間重建，終於在今年3月將祖厝重建完成，在9日中午舉行入厝典禮，這間陳家祖厝的命名以陳明文父母親陳福三、陳林蓮枝的名字取其中間的福與蓮來取名為「蓮福居」。目前蓮福居沒有對外開放，只有在春節期間，家族聚會時才會使用。
蓮福居內的擺設相當簡樸，在大廳後方還掛有陳氏家族族譜年表以及五大房子孫照片，而陳明文年幼的照片及全家福照也有呈現。這棟建物用了許多檜木，並請專業匠師製作大門、窗框及樑等，造型優雅，並收藏陳林蓮枝的裁縫車，還有祖厝舊有木造老櫃子等。
立委陳明文在蓮福居開心的為參觀的貴賓詳細的解說牆上每張照片的歷史，指出自己小時候長得跟現在不太一樣，早期身材比較纖細，現在有點發福。縣長張花冠看到牆上掛了陳明文在30年前結婚的照片，笑著說，你們看以前那麼瘦還帶著大眼鏡很俗，圍在縣長旁邊的中埔鄉長李碧菁、中埔農會總幹事李碧雲及其他貴賓紛紛大笑。
9日的入厝活動席開73桌，民進黨秘書長洪耀福、農委會副主委翁章梁、嘉義縣長張花冠、議長張明達、副議長陳怡岳、鄉鎮市長、議員及農會總幹事也都出席致賀。
(中時)
關鍵字：陳明文
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