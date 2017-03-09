高麗菜免費採 民眾直接開剷土機來載
嘉義縣朴子市蔡姓菜農在臉書PO文說高麗菜因泡水賣相不佳，開放菜園免費讓人採收，今9日果然吸引眾多民眾來撿好康，許多人不僅自備菜刀、鐮刀等工具，光飼料袋就帶上好幾個，甚至有民眾還開來俗稱「小山貓」的剷土機開進菜園裡，以百顆為單位，不停採摘，不到1天時間，2萬顆高麗菜少了一大半。民眾採免錢高麗菜採得興高采烈，急於耕除想轉種水稻的菜農也不心疼，還說感謝民眾讓她少花錢請人採摘，真是功德一件。
(中時)
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