高麗菜免費採 民眾直接開剷土機來載

有民眾把小山貓開進菜園裡，直接把數百顆高麗菜運走，相當省事。（呂妍庭攝）

雖然高麗菜賣相不佳，但民眾採得十分開心，不過半個小時，剛摘下來的高麗菜擺滿地。（呂妍庭攝）

雖然高麗菜賣相不佳，但民眾採得十分開心，不過半個小時，剛摘下來的高麗菜擺滿地。（呂妍庭攝）

民眾直接把免費高麗菜扛著走，大豐收。（呂妍庭攝）

蔡姓農民因菜園泡水影響賣相，索性連藥也不噴，每顆菜都被蟲咬過。（呂妍庭攝）

嘉義縣朴子市蔡姓菜農在臉書PO文說高麗菜因泡水賣相不佳，開放菜園免費讓人採收，今9日果然吸引眾多民眾來撿好康，許多人不僅自備菜刀、鐮刀等工具，光飼料袋就帶上好幾個，甚至有民眾還開來俗稱「小山貓」的剷土機開進菜園裡，以百顆為單位，不停採摘，不到1天時間，2萬顆高麗菜少了一大半。民眾採免錢高麗菜採得興高采烈，急於耕除想轉種水稻的菜農也不心疼，還說感謝民眾讓她少花錢請人採摘，真是功德一件。

(中時)