寶兒斷開嘎嘎 驚傳SpeXial Teddy臉書認愛

寶兒接連與嘎嘎、Teddy傳出緋聞。(取自臉書)

寶兒身材姣好，桃花也不斷。(取自臉書)

偶像女團Popu Lady寶兒與嘎嘎癡纏多時的戀情終於畫下句點？寶兒上個月被直擊與男團SpeXial Teddy約會，疑似斷開嘎嘎，悄悄展開新戀情，今(9日)又爆出Teddy在私人臉書寫下「我真的在跟Popu Lady的寶兒在交往」認愛寶兒，引發粉絲瘋狂討論。

近日一張Teddy（本名陳向熙）私人臉書截圖在粉絲間瘋傳，據《壹週刊》報導，截圖上面寫著「好吧……我承認！我真的跟Popu Lady的寶兒在交往，只是因為未滿25歲，怕講出來會因此遭到退團，但事情已經變成這樣了……」，還表示會在拍完《老爸上身》後退團。

但因為該截圖口吻、用字與Teddy差很大，大多粉絲都不太相信，而Teddy所屬可米經紀也表示這應該是粉絲盜用Teddy名字的假貼文，而寶兒所屬華研唱片也澄清兩人只是朋友，並未交往。

(中時電子報)