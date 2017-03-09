台南將軍木棉花道有7條 3月下旬迎花海
台南將軍區栽種近2000棵木棉樹，其中南21線還有長近3公里的木棉花道，甚為壯觀。區公所25日將舉辦「鐵馬將軍賞花趣」活動，邀集300位民眾騎單車走訪木棉花道，推廣當地不遜於白河林初埤的木棉花道。
根據將軍區公所統計，全區栽種木棉樹共有1972棵，分布在7條道路上，南20線角帶圍東、南24線漚汪西甲通往台17線的木棉道長度都超過1.5公里，最長的則是將軍國中前的南21線，路徑筆直且近3公里，花期盛開時一片火紅，景色迷人。
公所主秘吳文正表示，將軍地區木棉道在栽種面積及密集度上絲毫不輸給白河的林初埤，去年首次舉行鐵馬活動，就獲得熱烈回響，今年公所人員勘查路線後，決定規劃紅、藍兩條路線，從將軍國中出發，紅線走苓仔寮北環道、牛園線，還可欣賞棉田景象；藍線則沿將軍溪畔，到馬沙溝再折回玉天宮、角帶圍，感受濱海風光。
「鐵馬將軍賞花趣」活動兩條路線共開放300位民眾報名，目前紅線已額滿，仍開放30位備取名額，藍線還有名額，民眾可把握機會，公所預估下旬木棉花正好盛開，歡迎前來一睹火紅花海。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。