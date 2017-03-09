台南將軍木棉花道有7條　3月下旬迎花海

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將軍區的木棉花道分布在7條道路中，目前開花率約3成。（莊曜聰攝）

將軍最長的木棉花道接近3公里。（莊曜聰攝）

台南將軍區栽種近2000棵木棉樹，其中南21線還有長近3公里的木棉花道，甚為壯觀。區公所25日將舉辦「鐵馬將軍賞花趣」活動，邀集300位民眾騎單車走訪木棉花道，推廣當地不遜於白河林初埤的木棉花道。

根據將軍區公所統計，全區栽種木棉樹共有1972棵，分布在7條道路上，南20線角帶圍東、南24線漚汪西甲通往台17線的木棉道長度都超過1.5公里，最長的則是將軍國中前的南21線，路徑筆直且近3公里，花期盛開時一片火紅，景色迷人。

公所主秘吳文正表示，將軍地區木棉道在栽種面積及密集度上絲毫不輸給白河的林初埤，去年首次舉行鐵馬活動，就獲得熱烈回響，今年公所人員勘查路線後，決定規劃紅、藍兩條路線，從將軍國中出發，紅線走苓仔寮北環道、牛園線，還可欣賞棉田景象；藍線則沿將軍溪畔，到馬沙溝再折回玉天宮、角帶圍，感受濱海風光。

「鐵馬將軍賞花趣」活動兩條路線共開放300位民眾報名，目前紅線已額滿，仍開放30位備取名額，藍線還有名額，民眾可把握機會，公所預估下旬木棉花正好盛開，歡迎前來一睹火紅花海。

(中時)