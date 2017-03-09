韓女星孔曉振來台 取消商務通關親切會粉絲

韓國女星孔曉振9日晚間搭機抵台，在明晚將以嘉賓身分出席Dior微風復興店盛大開幕活動。（陳麒全攝）

孔曉振原本安排經由環宇商務中心入境，但知道有粉絲在入境大廳等候接機，臨時改由一般通道通關入境。（陳麒全攝）

韓國女星孔曉振9日晚間搭機抵台，在明晚將以嘉賓身分出席Dior微風復興店盛大開幕活動。

孔曉振原本安排經由環宇商務中心入境，但知道有粉絲在入境大廳等候接機，臨時改由一般通道通關入境。當孔曉振步入桃園機場第一航廈入境大廳時，上百名粉絲紛紛尖叫，她也親切地微笑揮手回應。

孔曉振曾於前年12月第一次訪台並舉辦首次海外見面會，至今已1年多。她主演的《嫉妒的化身》、《主君的太陽》及《沒關係，是愛情啊！》等韓劇在台也擁有高人氣與知名度。

此次來台將以特別嘉賓身分為Dior微風復興店開幕站台，此行大約短暫停留3天。

(中時)