孔子特展擬更名 林正儀：無涉去中國化

國立故宮博物院院長林正儀今天出席文化總會會員大會，被問到故宮將在7月辦的「萬世師表－書畫中的孔子」展覽有意更名，林正儀說，展覽無涉去中國化，也和轉型正義無關。

媒體報導，故宮展覽也要「轉型」？故宮7月排定「萬世師表－書畫中的孔子」展覽，部分民眾質疑「孔子與台灣關聯」。

林正儀今天下午出席第七屆文化總會會員大會，會後接受媒體訪問時，他提到「萬世師表－書畫中的孔子」無涉去中國化，也和轉型正義無關，他鼓勵研究人員，策展時展覽名稱要緊扣主題訴求。

至於展覽是否要更名，林正儀表示，展覽名稱還不確定，「但希望回歸到藝術的特質，無涉去中國化」。他提到，用「萬世師表」稱呼孔子，這是在教育上的尊稱和封號，「無關藝術的策展呈現」，他強調，還是要回到藝術特質上去看待。1060309

(中央社)