陸文化娛樂產業走出去 對外投資翻倍

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中國大陸文化體育及娛樂領域的海外投資成長迅速，2016年成長達188.3%。大陸商務部表示，文化貿易「走出去」的步伐不斷加快，不過高成長的背後也有隱憂。

財新網報導，大陸商務部新聞發言人孫繼文9日在例行發布會上首次披露文化貿易相關數據，2016年大陸文化產品進出口總額為885.2億美元，其中出口786.6億美元，實現順差688億美元。

去年，以萬達為代表的陸企在海外體育、娛樂領域併購活躍。2016年大陸文化體育和娛樂業對外直接投資39.2億美元，成長達188.3%。

孫繼文說，文化貿易「走出去」的步伐不斷加快，圖書、影視劇、網路遊戲等在國際市場銷售良好。

不過，在高成長的對外投資之下，也有隱憂，包括加大資本外流、對人民幣貶值造成更大壓力。

商務部先前曾表示，有些企業針對非主業、非理性的大額對外投資，領域集中在海外房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等，針對這種現象會「積極引導」及審核，使企業對外投資更加審慎。1060309

(中央社)