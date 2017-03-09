陸文化娛樂產業走出去 對外投資翻倍
中國大陸文化體育及娛樂領域的海外投資成長迅速，2016年成長達188.3%。大陸商務部表示，文化貿易「走出去」的步伐不斷加快，不過高成長的背後也有隱憂。
財新網報導，大陸商務部新聞發言人孫繼文9日在例行發布會上首次披露文化貿易相關數據，2016年大陸文化產品進出口總額為885.2億美元，其中出口786.6億美元，實現順差688億美元。
去年，以萬達為代表的陸企在海外體育、娛樂領域併購活躍。2016年大陸文化體育和娛樂業對外直接投資39.2億美元，成長達188.3%。
孫繼文說，文化貿易「走出去」的步伐不斷加快，圖書、影視劇、網路遊戲等在國際市場銷售良好。
不過，在高成長的對外投資之下，也有隱憂，包括加大資本外流、對人民幣貶值造成更大壓力。
商務部先前曾表示，有些企業針對非主業、非理性的大額對外投資，領域集中在海外房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等，針對這種現象會「積極引導」及審核，使企業對外投資更加審慎。1060309
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。