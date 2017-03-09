彰化農田水利會新春團拜 吳敦義南下「討救兵」

參選國民黨主席的前副總統吳敦義，今天至彰化拜會基層。（謝瓊雲攝）

彰化農田水利會今天舉行新春團拜，前副總統吳敦義到場尋求基層支持，彰化縣藍營政治要角全都到齊表態支持。（謝瓊雲攝）

吳敦義南下彰化農田水利會座談尋求基層黨員支持。（謝瓊雲攝）

彰化縣軍公教聯盟代表和美鎮竹營里長吳萬固向吳敦義遞交陳情書。（謝瓊雲攝）

(19:49更新內文)前副總統吳敦義年初宣布參選黨主席後，9日首度南下至彰化與黨員、婦聯會等座談尋求基層支持，他強調此行是來「討救兵」，彰化縣軍公教聯盟則在水利會場外陳情，反對年金改革繼續追殺退休軍公教人員，吳敦義接下陳情書後表示，改革應從政府自身做起，應優先拚經濟，不應太霸道。

前副總統吳敦義下午先至溪湖前立委鄭汝芬服務處座談，再參加前鎮長陳文漢母逝公祭告別式；之後趕至員林參加彰化農田水利會新春團拜活動，包含中華民國農會理事長蕭景田、縣農會總幹事廖振賢、黨籍立委與民代、議長謝典霖和多名藍營鄉鎮市長都出席表態支持。

吳敦義致詞時，開場就說此行是來「討救兵」尋求支持，並談到當年競選首屆民選高雄市長落選失利後，回到故鄉南投，一連連任三屆立委，後來又入閣擔任行政院長，帶台灣挺過八八風災、雷曼兄弟債；讓他確信每件事都是福禍相依，從此堅信「對的事情一定要做，不對的事絕不讓步；一旦讓步，所堅持的理念跟價值就破碎了。」

吳強調，選舉有輸有贏，不必哀聲嘆氣，這不是國民黨第一次淪為在野黨，更重要的是努力轉弱為強；他指出現在執政黨失去民心，施政令人民失望，國民黨應找出一個優秀的領頭羊，讓黨有活力、團結起來，又有協調跟溝通能力，整合友黨跟黨友，有效發揮制衡的力量，公正監督政府，並帶領在野的國民黨培育優秀人才，才能在下一次選舉時，重返執政黨。

吳敦義表示，若能當選黨主席，將優先推動縣市黨部主委由黨員直選，再由黨中央派任執行長或書記長擔任地方與中央的橋樑，另外也將成立黨內人才選育機構，推動師徒制培養新生代人才。

水利會場外逾50名退休的軍公教人員守候，針對退休金被砍一事向吳陳情，吳強調自己任閣揆任內仍堅持照發退休金，並指出改革應先從政府自身做起、全力拚好經濟，別淨搞一些意識形態且對振興經濟沒幫助的政策。

(中時)

彰化農田水利會今天舉行新春團拜，前副總統吳敦義到場尋求基層支持，彰化縣藍營政治要角全都到齊表態支持。（謝瓊雲攝）