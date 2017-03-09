海線學校運動設施破舊 蔡其昌力爭經費
海線許多學校體育設備老舊不堪，造成學生運動的不便及危險，立院副院長蔡其昌9日到3間國小會勘，看到龜裂的跑道不禁搖頭表示，城鄉可以有差距，教育應該有平等待遇，他疾呼應速整建，力爭約1570萬元的經費，給學生一個舒適安全的學習環境。
大甲文昌國小運動場年久失修，因排水設計不良易積水，每逢大雨後，跑道長時間浸泡於水，致PU跑道底面黏膠嚴重脫膠、鋪面腐爛；清水甲南國小運動球場歷經13年日曬雨淋，多處龜裂且雜草叢生；大安三光國小跑道與球場，為學校與社區唯一中大型共同運動場所，高頻率使用下也嚴重損壞。
「城鄉可以有差距，教育應有平等待遇！」蔡其昌指出，文昌國小跑道PU鋪面嚴重凹凸不平，運動場地殘破不堪，師生及居民休閒運動受傷比例極高，校園環境整建計畫刻不容緩。
文昌國小整建經費約890萬元、甲南國小約269萬元、三光國小約412萬元，3間學校總經費約1571萬元，體育署表示，基本上同意協助，盡量設法補助學校做相關設施修建，後續將請專家、學者評估後才會定案。
(中時)
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