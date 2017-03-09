紅包袋裝毒品討吉利 少年遇警皮皮剉

17歲黃姓少年以紅包袋裝毒品討吉利卻被逮。（呂素麗翻攝）

17歲黃姓少年以紅包袋裝毒品討吉利卻被逮，毒品包裝成保險套的樣子。（呂素麗翻攝）

高雄市17歲黃姓少年以紅包袋裝毒品，希望討吉利，但遇到警方攔查時，神情緊張直冒冷汗而露餡；警方還在他手機發現「高雄小姐不洗澡很臭很濃很讚、另有特調咖啡能吃能睡舒舒服服趕快來電私訊」等賣毒品訊息，連警方都第1次看到。

警方指出，劉姓男子（20歲）上周4騎機車載黃姓少年，行經左營區文康路與崇德路口，黃姓少年因未繫安全帽扣為警方攔查，當時黃姓少年神情緊張直冒冷汗，警方懷疑他帶違禁物，經拍搜發現黃姓少年口袋有一疊硬物，黃姓少年主動出示口袋的紅包袋。

警方好奇詢問黃姓少年「現在都幾月了，還有紅包喔！」這時黃姓少年坦承紅包袋內裝的是K他命及毒品咖啡包；更讓人訝異的是，毒品咖非包的包裝竟仿保險套的包裝，銀色包裝且小小1包，警方起出10包毒咖啡及1小包K毒，共重14公克；他供稱，用紅包袋裝著是討吉利。

警方還在黃姓少年的手機裡，發現「高雄小姐不洗澡很臭很濃很讚、另有特調咖啡…」等意圖販賣毒品訊息；但黃姓少年說，只是私訊，尚未成交。

警方說，黃姓少年唸高職1年輟學，因誤交損友染毒，與父母親互動少；因父母親在外地工作，委由黃的叔叔與姑姑前來，他們要侄兒與警方好好配合。

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(中時)