民政局：北市人口老化是必然趨勢

台北市民政局昨日指出，北市老年人口是六都之中最多，可能與北市交通及無障礙環境相對於其他縣市完善，加上福利制度完備、醫療資源豐富、平均餘命較長等因素有關，未來北市人口繼續老是必然趨勢，國人對此應有心理準備，並妥為因應。

內政部昨日公布最新人口統計數據，我國老化指數首度破百（老年人口數除以幼年人口數），達到100.18，亦即65歲以上老年人口數(313萬9千人)，正式超過14歲以下幼年人口(313萬4千人)。北市民政局表示，北市部分，過去3年（103.104 .105年）老化指數分別是99.41、105.76及111.73。這顯示北市人口愈來愈「老」。

以去年為例，截至去年底，北市人口數約269萬多人，65歲以上人口數近42萬人，老人人口連續兩年超過14歲以下小孩。民政局表示，未來人口老化是必然趨勢，北市近年來一直積極推動鼓勵生育措施，也同時加強高齡照顧政策，以面對未來高齡趨勢的嚴峻挑戰。

(中時)