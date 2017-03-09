阿里山花季明熱鬧登場 11日實施交管
阿里山花季明天將熱鬧展開，為期1個月的時間，明天將在阿里山國家森林遊樂區內沼平公園舉辦開幕活動，喜迎花季到來。
嘉義林管處指出，園區內櫻花品種高達30種，數量近3000株，而民眾期待的染井吉野櫻（櫻王）已於6日開出2朵花，滿開時間需視天氣狀況而定，預估3月底或4月初可欣賞櫻王綻放的絕美櫻姿。
另外，嘉義林管處也提醒計畫於花季期間至阿里山賞花的民眾，交通部公路總局於3月11、12、18、19、25、26日，共6個花季假日，實施交通疏運管制措施。交管資訊可查公路總局官網 。
(中時)
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