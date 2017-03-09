輪椅族也可搭小黃！彰化縣無障礙計程車上路了
輪椅族也可以搭計程車了！為提供高齡長者及身障者旅運服務，彰化縣政府配合交通部補助5輛無障礙計程車，經駕駛人評選、車輛籌備改裝和教育訓練等前置作業，台灣大車隊4位駕駛人已於3月開始營運，另外，戴介勳個人計程車行1位駕駛人將於6月開始營運。
縣府工務處長江漢斌表示，「無障礙計程車」均為廂型車設計，經改裝後，每台車除原有座位，還可搭載一部輪椅，無障礙計程車營運啟動之後，將為身障朋友提供更友善的運輸資源。
工務處長交通運輸科長許僅宜表示，無障礙計程車並不限定領有身障手冊者才能搭乘，一般需要坐輪椅的老人家，行動不便者或多行李的觀光客也可以使用這項服務，費用均以一般計程車費率計算，請縣民朋友多加利用，若有疑問請洽彰化縣政府工務處唐小姐，電話：（04）7532174。
無障礙計程車聯絡叫車方式：1.台灣大車隊55688或下載臺灣大車隊叫車App；2.戴介勳個人計程車行0952114995（6月以後營業）。
(中時)
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