消防員壓力不容忽視　22KILL吹進南市消防局第一大隊

消防局第一救災救護大隊最近吹22KILL起伏地挺身風潮，希望藉由活動，讓更多人重視軍警消值勤後內心的壓力。（萬于甄攝）

被點名挑戰22KILL的第一救災救護大隊組長蔡勝凱（下）9日與隊員加碼雙人伏地挺身。（萬于甄攝）

2014年冰桶傳愛挑戰，讓漸凍人疾病受到各界關懷，如今美國退伍軍人協會發起22KILL活動，風潮吹進南市消防局第一救災救護大隊，該活動與漸凍人冰桶挑戰相似，以連續22天施作22下伏地挺身，希望引起社會大眾關注軍警消，處在高壓工作環境的內心壓力，避免產生創傷後壓力症候群。

0206台南維冠大樓倒塌、高雄氣爆、台北復興空難、桃園新屋保齡球館等，一個個宛如人間煉獄的現場、怵目驚心的畫面，除對罹難家屬是不願想起的疼痛，對救災救難的軍警消人員來說，也是難以忘懷的現場，而這些畫面都可能造成救災人員內心壓力。

因此，美國退伍軍人協會發起22KILL，透過連續22天22下伏地挺身，希望讓大眾認識軍警消內心壓力以及重視這項問題。而該活動近日也吹進台南市消防局，被點名的是第一救災救護大隊組長蔡勝凱，日前他利用勤餘時間，認真執行並完成挑戰。

蔡勝凱表示，消防員每天與死神搏鬥的消防救護人員來說，工作接觸的都是他人的生命安全，值勤後多少會產生心理上的壓力，無形中一點一點累績下來，若無適當的紓壓管道，恐讓消防救護員在不知不覺中罹患創傷後壓力症候群。

連續22天22下的伏地挺身，蔡勝凱從沒想過放棄，且除在消防隊裡拍攝外，更有與家人互動的伏地挺身，影片也讓其他消防隊員好生羨慕。蔡勝凱說，期盼藉由活動能讓軍警消的家屬及民眾了解，軍警消平時的工作壓力，希望家眷多些體諒，並給予最大的支持。

(中時)