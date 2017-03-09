Dior砸重本？ 讓孔曉振抵台就變心 ...

孔曉振今晚一身Dior純白束衣裝現身桃園機場，為明天品牌開幕活動做準備。(陳麒全攝)

孔曉振抵台親切地跟大家揮手。(陳麒全攝)

孔曉振現身機場就收到歡迎花束。(陳麒全攝)

浪漫喜劇女王孔曉振再度抵台了！就在今晚6點多，孔曉振搭乘大韓航空抵台，身為GUCCI品牌之友的她，這次一現身，可能礙於邀請品牌為Dior，竟在她身上完全不見GUCCI任何單品，全身都被Dior包下，可見Dior下了重本，要從GUCCI那邊拔樁。

只是，孔曉振一身白色小蜜蜂圖騰绗缝棉質外套搭配腳踩太空銀色小牛皮小蜜蜂圖騰球鞋，以及手拎Lady Dior 拿鐵白色小羊皮鉚釘綴飾籐格紋包，雖說是去GUCCI去得徹底，但她的白色穿孔束帶上衣乍看下頗有病人束衣Fu，似乎破壞了天后氣勢，儘管好看與否端看個人，但這套裝扮也的確幫明晚Dior微風廣場專賣店開幕做足暖身與話題。

另外明晚她將現身Dior開幕，但隔約50公尺就是被Dior擠走、她愛牌的GUCCI新店，不知孔曉振若得知這消息，心裡做何感想？

(中時)