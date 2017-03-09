幼童遭凌虐7年 老師反咬園長指示

補習班「快樂瑪麗安」前南海分校負責人林漢凌與2名老師，涉嫌以「十大酷刑」虐待梁姓幼童7年遭起訴。法院今首度開庭，林漢凌否認犯罪，但金姓老師反咬是受林指示虐童。

台北地檢署調查，梁童在民國95年（滿2足歲）進入補習班，直到102年7月（小學2年級結束）才離開；這段期間，林漢凌與劉姓及金姓女老師，涉嫌以多種方式虐待梁童。

檢方調查梁童與其他老師的證詞發現，林漢凌等3人對梁的施虐行徑包括，把梁的頭壓在水桶或塑膠游泳池中；冬天時要他脫光衣服，並用冷水沖其身體；不准梁童吃午餐、點心，甚至拿已經長黴菌絲的食物給他吃等「十大酷刑」。

經台北醫學大學附設醫院、台大確診，梁童因長期受虐，罹患長期創傷後壓力症。

北檢檢察官認為，梁童與其他老師的供詞吻合，加上因受虐罹患壓力症，認定梁童不可能無端誣賴林漢凌等人，因此依違反妨害幼童發育罪，對林漢凌、劉姓及金姓女老師等3人提起公訴。

台北地方法院今天開庭，進行準備程序。法官問林漢凌有無對梁童做「十大酷刑」、知道照顧梁童的老師是誰？林說，她不承認犯罪，不清楚照顧梁童的老師是誰；梁童在就讀南海分校期間，自己沒有直接照顧梁，很少與他接觸等語。

劉姓老師也向法官說「我不認罪」、很少接觸梁童、不是他的班導師等語；法官問到金姓老師時，她聲音哽咽，向法官承認部分罪刑。

金姓老師說，她有把梁童的頭壓在水桶裡，要他半蹲5分鐘至10分鐘左右，也有抓著梁的腳踝倒吊旋轉2次、3次，有拿愛的小手打他的腳底板，但這些都是林漢凌要她這樣做的。

金姓老師也說，林漢凌有叫她把梁童把衣服脫光，並站在洗手槽用冷水沖他，但這是因為家長說要幫幼童洗完澡後在回家，不過，園內僅有冷水、沒熱水。

至於餵食發霉壞掉的食物部分，金姓老師向法官說，她有拿「看起來不大好的食物」給梁童吃，但這不是發霉腐壞的食物。

法官問金女，為何接到這些指示沒有拒絕，或告訴梁童的家長？她回說，「我不敢拒絕林漢凌，因為林很兇，我只是員工」，而且這些事情她有做，所以不敢跟家長說；她不知道林漢凌為何要指示自己做這些事，林本身也會直接管教學校內的小朋友。

金姓老師的辯護律師補充，金女只是一個雇員，是受到雇主（林漢凌）指示，她的個性也是比較屈服於雇主的人，懇請法官可以從輕量刑，未來也會配合法院辦案。

劉姓老師的辯護人則向法官強調，劉女沒有虐童，而且園內屬於開放空間，若有虐童情事，一定會有老師或其他學童目睹，檢方起訴證據明顯不足，「劉可能是嗓門大，小朋友怕她，但絕對沒有虐待梁童」。

此外，劉女和金女的辯護人也請求法官，下次開庭時可以傳喚梁童和林姓老師等相關人等出庭作證，釐清案情。1060309

(中央社)