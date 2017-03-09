台韓大戰前 郭泰源向中華隊鞠躬道謝
從去年12月集訓至今，中華隊本屆經典賽最後一戰賽前，總教練郭泰源向球員、行政人員90度鞠躬，表達感謝；球員林哲瑄說「覺得有點自責，沒幫他爭取好成績」。
中華隊領隊趙士強轉述，郭泰源在今天對南韓最後一戰賽前有點感性，除了向全隊道謝，還說「這是最團結、士氣最高的一支中華隊」。
趙士強說，大家認識的郭泰源個性很悶，什麼事都往肚子裡吞，這次帶兵出面為球員爭取福利，強化後勤支援，讓選手為國家隊打球不會覺得受委屈。這是郭泰源最後一次當國家隊總教練。
球員林哲瑄說，看到郭總鞠躬，覺得有點自責，沒有幫他爭取好成績，「但是棒球比賽就是這樣，不可能什麼事都如你的意，接下來還有球季賽要打，只能更努力，不要因為比賽輸球就喪氣」。
很多球迷因比賽結果而批評中華隊，林哲瑄說，「那也沒有辦法，我們已經盡了最大努力，這幾場的表現真的很不錯，以色列實力原本就很強，特別是他們的守備布陣很精準，值得學習」。1060309
(中央社)
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