和昇併展圓 開連鎖旅宿併餐飲先河

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和昇休閒開發公司購併展圓連鎖餐飲集團案，今天經雙方董事會決議通過，21日將開股東說明會，開國內連鎖旅宿業購併連鎖餐飲業先河，業者期盼藉以讓拚觀光能量一加一大於二。

這項購併案是由和昇集團以「購買資產方式」購併展圓集團，雙方預計5月15日簽約；為保障展圓集團股東權益，雙方21日將召開合併程序說明會。

和昇指出，這項購併案一通過，集團即成立實地查核團隊，聘請專業顧問群包括會計師事務所、法律事務所、不動產估價師聯合事務所，針對展圓集團旗下品牌進行實地查核程序，依查核結果以展圓連鎖餐飲集團資產淨值為計算基礎，將由會計師出具合理價格意見書並經雙方協商後，擬議併購價格。

展圓說，這次併入和昇後，借重其不動產開發及多元旅宿管理經驗，應可為公司創造更高獲利。

高市旅行商業同業公會理事長吳盈良也樂觀其成，他說，樂見旅宿業者擴大版圖，提供旅客更多元及更高品質的觀光旅遊服務。1060309

(中央社)