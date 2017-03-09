郝龍斌：台灣要好 國民黨一定要強
準備參選中國國民黨主席的國民黨副主席郝龍斌，今天下午到台南市學甲慈濟宮參訪並尋求支持說，國民黨不再執政，但台灣沒有變好；台灣要好，國民黨一定要夠強。
郝龍斌抵達慈濟宮時，受到許多支持者歡迎；在進入廟內參拜後，公開發表短暫致詞。
他說，過去曾有人提出「國民黨不倒，台灣不會好」的順口溜；但國民黨連輸兩次選舉，不再執政，台灣也沒有變得比較好。
郝龍斌表示，學甲以虱目魚養殖聞名，原本爭取到中國大陸方面的契作訂單；但民進黨不認同九二共識，契作沒有了，損失新台幣幾億元的外銷訂單。現在虱目魚價格跌到每斤新台幣32元，已遠低於養殖成本。
他說，民進黨不願承認九二共識的關鍵，在於國民黨不夠強，沒有在野強而有力的監督，所以「台灣要好，國民黨一定要強」。
隨後有媒體詢問郝龍斌對國民黨主席選戰的民調數字看法？郝龍斌表示，大家對民調有各自的解釋與看法。他以正面選舉、不攻擊為策略，比較能獲取認同。1060309
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。