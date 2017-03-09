郝龍斌：台灣要好 國民黨一定要強

準備參選中國國民黨主席的國民黨副主席郝龍斌，今天下午到台南市學甲慈濟宮參訪並尋求支持說，國民黨不再執政，但台灣沒有變好；台灣要好，國民黨一定要夠強。

郝龍斌抵達慈濟宮時，受到許多支持者歡迎；在進入廟內參拜後，公開發表短暫致詞。

他說，過去曾有人提出「國民黨不倒，台灣不會好」的順口溜；但國民黨連輸兩次選舉，不再執政，台灣也沒有變得比較好。

郝龍斌表示，學甲以虱目魚養殖聞名，原本爭取到中國大陸方面的契作訂單；但民進黨不認同九二共識，契作沒有了，損失新台幣幾億元的外銷訂單。現在虱目魚價格跌到每斤新台幣32元，已遠低於養殖成本。

他說，民進黨不願承認九二共識的關鍵，在於國民黨不夠強，沒有在野強而有力的監督，所以「台灣要好，國民黨一定要強」。

隨後有媒體詢問郝龍斌對國民黨主席選戰的民調數字看法？郝龍斌表示，大家對民調有各自的解釋與看法。他以正面選舉、不攻擊為策略，比較能獲取認同。1060309

(中央社)