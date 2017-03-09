澎司法文物展機場展出 讓民眾一睹史料

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澎湖五大司法機關「司法文物聯合檔案展」，今天移至馬公機場國際線藝文展示區展出，讓出入境的遊客或遊客，也能一睹司法史料。

澎湖地區「平湖上的天秤」司法文物聯展，今年2月15日起至26日止，首在澎湖文化局展出，檢、院、調、監、警等機關展出近70年前司法文物檔案，這是國內司法文物首度在澎湖聯展，獲得各方好評。

澎湖地檢署在司法文物聯合檔案首展後，協調馬公航空站出借藝文展示區布展，今天由檢察長鄭鑫宏與新到任的馬公站主任邱永昇舉行開展，預定展出至4月底止。

鄭鑫宏表示，澎湖司法聯合文物檔案，展出包括院檢調監警等5大機關歷史沿革、建築老照片、重要歷史紀錄及相關業務執掌，許多珍貴的檔卷都是第一次展示，內容相當豐富。

甫於8日到任的馬公航空站主任邱永昇對澎湖地檢署司法文物檔案展移展至馬公航空站，表示支持，讓更多的出入境旅客和遊客可看到早期的司法檔案。1060309

(中央社)