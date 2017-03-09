遇潮無法出海 議員建議外池新設泊區
台中大安塭寮漁港中、大型漁筏遇中、大潮時，因無法通過箱涵而無法出海作業，台中市議員吳敏濟今天邀集相關單位會勘，建議市府在外池新設泊區，市府表示，將研議改善方法。
吳敏濟表示，塭寮漁港受限於溫寮溪上游河道土砂及來自海域的漂沙影響，漁民漲潮時無法進出漁港，每年都要發大筆經費清淤，北汕及五甲漁港一段時間也要抽砂，否則漁筏無法進出捕魚。
吳敏濟指出，目前設籍五甲漁港58台漁船，實際作業數只有3台，設籍北汕漁港22台漁船，實際作業數只有1台，3座漁港距離都不超過1公里，他建議不須每年花大筆經費在北汕及五甲二港的疏濬及設施修繕。
吳敏濟建議市府，應盡速研議於現在漁港南側或西側，新設一座可提供3座漁港所有漁筏的泊區，以利大安區漁民捕魚作業。
台中市農業局副局長蔡勇勝表示，塭寮漁港有另闢外池的必要，將會盡速研議改善之道，於外池擴建泊區，以利漁航進出，並延伸航道護岸，以減少航道及漁港積沙。1060309
(中央社)
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