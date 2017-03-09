墨西哥大廚獨創奢華捲餅 開近78萬天價
墨西哥捲餅是相當常見的料理，但加入鮮蝦、魚子醬、松露與金箔的捲餅可不常見。墨西哥1間飯店主廚利斯瑞歐就用這些配料做出全世界最貴的捲餅，要價2萬5000美元。
ABS-CBN新聞網與法新社報導，以玉米或小麥製成的薄烙餅包裹配料，就成了可用單手拿著、方便食用的墨西哥低價美食。
但墨西哥下加利福尼亞州（Baja California）豪華度假飯店Grand Velas Los Cabos Resort主廚利斯瑞歐（Juan Licerio Alcala）決定跳出既定框架。
他說：「人們都很激動，並且有些驚訝於吃個捲餅竟然要花2萬5000美元（約新台幣77萬9800元），這種食物你在路上只要花10披索（約新台幣15元）就能買到。」
「接著我向他們說明這道佳餚、烹飪技巧與食材的和諧搭配，他們嚐1口這道料理，就會發現它值得。」
為了創造出這道超頂級料理，利斯瑞歐還在捲餅上撒上24K金箔，包裹配料使用神戶牛肉、鮮蝦、世界頂級的鑽石歐洲鱘魚子醬（Almas Beluga）及黑松露布利起司（Brie），搭配的莎莎醬也加入森田辣椒（Morita）與麝香貓咖啡。
這道驚人的奢華料理已放上菜單1週，利斯瑞歐說，有許多客人表示有興趣，大部分是想要「挑戰極限」的美國客人，但還沒人真正點餐。
不過想要來份全世界最貴的墨西哥捲餅，還得遵循特別規定。首先，你得是總統套房的住客，再預付1萬2500元訂金，才能享用這道奢侈佳餚。（譯者：中央社廖禹揚）1060309
(中央社)
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