搶救學力大作戰 補救教學擬改課間進行

北市逾萬名國中小學生參加課後補救教學，教育局長曾燦金表示，將改變補救教學型態，不只課後、寒暑輔，也考慮在課間進行。

北市補救教學以國、英、數為主，每年9、10月時讓學生透過教育部檢定網站檢測能力，了解是否需進行，不過，因補救教學多半在第8節課，曾燦金表示，時間受限、且要經過家長同意，未來將考慮在課間進行。

曾燦金舉例，或許未來一堂課的3/4時間正常授課，另1/4進行補救教學，採分組模式進行，讓學生可以彼此共學，或校方可聘用兼課鐘點教師，讓學生當場解決疑惑。

曾燦金今天到蘭州國中訪視補救教學情形，蘭州國中在105學年度第1學期針對每個年級開設國、英、數教學班，依學生能力分組，並與東吳大學師培中心合作，運用桌遊、影片等教學方式，激發學生學習動機；第2學期嘗試在數學科採用OPEN BOOK評量，學生的答題表現與動機確實有進步。

中等教育科長鍾德馨表示，參與補救教學的國中生就約有7000多人，若要在課間進行，當務之急是培養教師能力，才能顧及不同程度孩子的需要。1060309

(中央社)