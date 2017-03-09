雙喜臨門！平溪農會新理事長出爐 逢推廣教育大樓啟用
新北市平溪區農會今天一早不但選出下屆農會理事長，也替新造推廣教育大樓舉行啟用典禮，可謂雙喜臨門，而新理事長胡正吉陪同新北市長朱立倫出席，參與大樓揭牌啟用，朱立倫也預祝大樓能帶動當地農產推銷及觀光產業，不少居民在一旁放鞭炮慶祝，活動現場熱鬧非凡。
平溪區農會興建「平溪區農會教育大樓」上午正式落成啟用，大樓外觀牆面採用鐵條石及文化石貼面，宛若嶙峋岩壁一般，綴上大大小小垂墜而下的不銹鋼片及玻璃條，象徵傾洩而下「瀑布」，而圓柱形及其頂端則採「天燈」升空造型，十分融入「天燈的故鄉」。
1934年成立平溪區農會，前身是日治時期「平溪庄信用購買販賣利用組合」，直至1997年才獨立成為「平溪鄉農會」並租用平溪火車站旁的大樓，長期因辦公空間狹小、交通不便，造成產銷推廣工作困難，因此決定要斥資5千萬元重建辦公大樓，並於今年完工。
而平溪區農會新任理監事一早召開會議，選出新任理事長胡正吉、常務監事為潘義雄、總幹事為吳清龍人等，緊接著在11時就移往新農會推廣教育大樓參與揭牌儀式啟用，可謂雙喜臨門。
(中時)
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