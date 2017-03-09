案發2小時後才酒測 頂替酒駕、酒駕都無罪

(20:08更新內文)潘姓男子和游姓女子前年5月在檳榔攤徹夜飲酒，隔天凌晨4點才騎機車離開，路上遭蘆竹警攔查，潘男趁隙和騎車的游女交換位置，自稱是騎士，但警方調閱行車紀錄器發現2人換位，2個多小時後連忙把放回家的游女再找來，酒測達0.63毫克，但游女稱是返家後喝了2瓶啤酒所致，親友也證稱看到游女喝酒，游女公危和潘男頂替都無罪。

潘姓男子前年5月9日晚間8點與游姓女子在蘆竹區一間檳榔攤飲酒狂歡，一路喝到隔天凌晨4點，游女才騎車載潘男返家，途中因車身搖晃，開警車巡邏行經的蘆竹警分局南崁所員警察覺有異，停車攔查，潘男為保護游女，趁員警停好車走向他們、深夜視線不明時，偷偷和游女前後交換位置，自稱是騎士。

員警把潘男帶回派出所、游女則請家人來接回，但潘男對騎車經過交代不清，警方調閱行車記錄器，發現「換位經過」，連忙通知游女到派出所，酒測值達每公升0.63毫克，依公共危險和頂替罪嫌將游女、潘男2人送辦。

游女喊冤強調是回家途中買了2瓶啤酒喝，游女的友人和弟弟也證稱返家後有和游女繼續喝酒，桃檢認為，游女並未在第一時間酒測，採信她「回家繼續喝」的說法，予以不起訴處分，潘男則被依頂替罪起訴。

但法官認為，檢警無法認定游女是否有酒駕，在游女沒有犯罪的情況下，主動換位的潘男就沒有「協助游女脫罪」而觸犯頂替罪的問題，判潘男無罪。

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(中時)