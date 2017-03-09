南投縣府三合一動員會報 精進防救災能量

南投縣三合一動員會報會場狀況。（南投縣政府提供）

南投縣政府9日在大禮堂舉辦106年度第1次全民防衛動員準備業務、全民戰力綜合協調、災害防救三合一會報定期會議，由副縣長陳正昇主持，他期勉各單位能秉承過往積極任事的工作態度，強化平時的整備和演練，熟悉災害搶救過程，使「防災重於救災、離災優於防災」的理念落實於全縣各個角落，落實降低損害零傷亡目標，讓縣民安居樂業。

陳正昇表示，三合一會報除支援戰時整備、支援政府施政、凝聚全民國防共識及統合戰力外，更是在面對重大災害發生時的協助災害防救最重要的運作環節，近年來氣候條件變遷，加以本縣地理環境特殊，發生天災機率大幅提高，因此平常的演練更顯重要，藉由縣府及軍方的合作與演練，使各單位熟知如何應變，以達成事前預防準備和災時的因應搶救，將災損降至最低，為民眾生命財產安全把關。陳副縣長對於「105年度災害防救深耕第2期計畫」榮獲獲得中央評鑑為全國特優的表揚也表達肯定，並感謝各協力單位的辛勞。

行政院災防會報辦公室參議王吉良、行政院動員會報專門委員鄭惠美、中區戰綜會報執行長李季鴻上校、臺閩戰綜會報李俊杰上校、南投縣戰綜會報副召集人翟智嵩上校等人也都到場參與，了解本縣會報執行情形，縣府各局處及公民營事業單位約100人員代表參與會議，藉此整合軍民資源，支援國軍遂行各項戰演訓及防救災任務。

會報在下午2時在縣府大禮堂召開，由陳副縣長主持，並於會中頒獎表揚105年聯繫會報績優公所，獲獎單位為南投市公所，並頒聘教育處長李孟珍等13位南投縣全民戰力綜合協調會報委員聘書，以及劉家男教授等9位南投縣第7屆災害防救專家諮詢委員聘書。

會中，除報告上次會議決議事項辦理情形，也轉達了上級指示及重要命令宣導，期強化動員會報機制運作，促進整合功能，提升相關單位應變效能，有效發揮整體救災成效；而災防會報、動員會報及戰綜會報等3個單位也分別進行業務工作執行報告。

為使國人更加了解全民防衛動員相關資訊，行政院動員會報也已建置全球資訊服務網，提供法令、政策、業務執行及演習等相關訊息，民眾可多加利用。

(中時)