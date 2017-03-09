《沉默》網羅美景 蕭美琴盼推動花蓮影視產業

▲立委蕭美琴爭取文化部專案協助將軍府老舊宿舍修復工作。（許家寧翻攝）

▲美崙溪畔日式宿舍群將軍府，深具東洋風情。（許家寧攝）

▲在民生社區志工努力下，將軍府成為花蓮特色景點。（許家寧攝）

全數在台取景而引起熱烈討論的好萊塢強片《沉默》網羅許多花蓮石門海蝕洞、牛山呼庭等美景，立委蕭美琴看好花蓮擁有豐富的歷史古蹟，今日在教育文化委員會針對花蓮日式古蹟「將軍府」，要求文化部基於保存歷史風貌及推動影視產業，爭取盡速完成將軍府的重要文化資產保存工作。

位於花蓮市美崙溪畔的一群老舊日式建築「將軍府」，由8棟日式宿舍組成，其中因當時為花蓮地區軍事指揮官中村大佐的宿舍，故有將軍府之稱，由於年久失修，日式木造房舍構造日漸損壞，但因整修經費龐大，目前僅有一棟指定為縣定古蹟，尚有七棟建物苦候經費挹注。

蕭美琴指出，將軍府為早期日式聚落與周邊的松園別館、今花蓮憲兵隊內的美軍高階將領戰俘營、連結附近菁華林苑、花女校長宿舍，共同重現日治時期歷史風貌，也在社區志工努力下，自發導覽解說，將在地重要歷史場景躍然眼前。

她說近年來多次與中央地方主管單位商討，初步請國防部提撥經費，用於全區史料調查與財務評估，已於近期完成。蕭美琴表示，文化部積極推動再現歷史記憶等專案，近期也因文化資產保存法的修訂，公有文化資產補助辦法也相應而生，對於重要文化資產修復工作，中央主管機管可依此法源給予補助。

蕭美琴建請文化部長鄭麗君基於保存歷史風貌及扶植文化產業的立古蹟維護以及花蓮推動影視產業等案場，積極協助專案進行，對此，鄭麗君回應，將可依據文資法第8條，由中央主管機關提供相關補助，並將與產權所屬單位國防部進行溝通，研擬適切方案，盡速保存重要文化資產。

對於《沉默》一片讓世界看見花蓮美景，蕭美琴說，花蓮具有許多豐富的地景條件，舉凡壯闊山海、幽美古道、農村聚等，都是取景的絕佳環境。基於帶動地方發展、扶植文化產業的原則，將要求文化部積極協助，祭出誘因輔導有意投入影視產業業者，催生花蓮成為影視產業中心。

(中時)