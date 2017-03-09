怕吃到偽藥？可上網比對

「冠脂妥」偽藥事件爆發，不少民眾人心惶惶，深怕自己吃錯藥，衛生福利部朴子醫院藥劑科主任彭欣樺主任提供一個便捷的查詢管道，表示民眾有對用藥有疑慮時，除了詢問專業醫藥人員外，可以自己上「衛福部食藥署藥物辨識查詢系統」比對所用的藥品外觀是否與藥廠的藥品一樣。

彭欣樺表示，市面上販賣的藥品包裝會印有成藥、指示使用、醫師處方使用等3種等級的藥品。藥品包裝或仿單會載明「衛署藥輸字第號」等許可字號、仿單或外盒上會標示內容為產品用途、注意事項、圖樣等、主要成分含量、用量、用法、有效期間或保存期限，如果外觀上恐怕很難辨識，最好找信賴的醫療院所或藥局藥師詢問。

以「冠脂妥」事件為例，彭欣樺說，該藥主要是治療高膽固醇血症、高三酸甘油酯血症，但必須由醫師開立處方才可使用，呼籲民眾不要私下購買來路不明的藥品，有疑慮的民眾可自行上衛福部食藥署藥物辨識查詢系統，凡是經過核可的藥品皆會在網站上登錄，藥物辨識外觀圖片與包裝外觀圖片皆可查詢下載。

朴子醫院院長蔡宗龍表示，3月7日起食藥署公告冠脂妥全面收回，民眾可於9日起退換冠脂妥藥品。提醒民眾自行購買成藥時應保持警覺，如果覺得外觀或者服用後症狀有疑問的，可以請醫院專業藥師協助判別，重申部立醫院的藥品皆由原廠配送，不會有來路不明的藥品。

(中時)