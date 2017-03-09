吳敏濟建議塭寮漁港新闢泊區 3漁港統一管理

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大安塭寮漁港漁筏遇中大潮時，無法通過箱涵不能出海，市議員吳敏濟（左）要求新設泊區。（陳淑娥攝）

台中市大安塭寮漁港中、大型漁筏，遇中、大潮時因無法通過箱涵不能出海作業，市議員吳敏濟9日邀集相關單位現場會勘，建議市府在外池新設泊區，將附近五甲及北汕漁港納入塭寮漁港統一管理，市府表示有其必要性，將帶回研議改善方法。

吳敏濟表示，塭寮漁港受限於溫寮溪上游河道土砂及來自海域的漂沙影響，漁民退潮時無法進出漁港，每年都要發大筆經費清淤，漲潮時更是無法通過箱涵出海作業，北汕及五甲漁港一段時間也要抽砂。

吳敏濟指出，目前設籍五甲漁港58台漁船，實際作業數只有3台，設籍北汕漁港22台漁船，實際作業數只有1台，3座漁港距離都不超過1公里，他建議不須每年花大筆經費在二港的疏濬及設施修繕。

吳敏濟建議市府在塭寮漁港外池新設泊區，將附近五甲及北汕漁港納入塭寮漁港統一管理，，新設一座可提供3座漁港所有漁筏的泊區，以利大安區漁民捕魚作業。海墘里長王勝宗及龜殼里長洪正義也提出，應該將溫寮溪堤岸向外延伸200米，而每年定期2次例行性清淤，海砂要外運處理。

台中市農業局副局長蔡勇勝表示，塭寮漁港有另闢外池的必要，將會盡速研議改善之道，於外池擴建泊區，以利漁航進出，並延伸航道護岸，以減少航道及漁港積沙。

(中時)