花蓮南區農會 兩總幹事進入第二輪

富里農會張素華則獲得9票，以全勝之姿當選總幹事。(楊漢聲攝)

瑞穗農會則由黃盛皇當選總幹事。(楊漢聲攝)

玉溪地區農會李素梅未成功獲得遴聘。(楊漢聲攝)

花蓮縣9個地區農會9日上午召開理監事會並進行總幹事遴聘，花蓮一級戰區南區4個農會，其中玉溪地區農會李素梅、鳳榮農會張孟能在第一輪均未獲得遴聘，只能等待第二輪；富里農會張素華則獲得9票，以全勝之姿當選總幹事；瑞穗農會則由黃盛皇勝甘賢璋當選總幹事，各農會結果與先前理事席次預估相同，並未翻盤。

綜觀今日選舉，選情最緊繃的玉溪農會理監事會都由力捧水利會蔡宗翰的農會派拿下，理事長巫昇錫、常務監事陳錦竹當選，雖然第一輪總幹事遴聘李素美是同額競選，但卻只獲得四票同意，五票反對，確定進入第二輪，總幹事一職由秘書黃素芬代理。

至於瑞穗農會部分，會務主任黃盛皇、推廣股長甘賢璋各擁6席、3席理事，原本還被認為還有變動可能，今日投票「全都如預期」一張都沒跑，黃盛皇以6票當選總幹事，理事長、常務監事分由羅文騰、楊清茂當選。

鳳榮地區農會總幹事張孟能爭取8連任失敗，理監事會是對手黃榮和人馬，最後由徐芳鑑、陳金興當選理事長及常務監事，總幹事聘任9票都不同意續聘張孟能，也進入二輪遴聘，黃榮和勝券在握，幾乎篤定當選。

在最後的富里農會，一如預料，張素華也獲得9席理事投下同意票，讓彭金山確定無法連任，理事長、常務監事分別由簡明志、李錦麒當選。

(中時)