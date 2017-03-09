骨鬆如海砂屋 小心「搬物即骨折！」

醫師檢視X光片並講解骨骼疏鬆症的症狀與治療。（衛福部南投醫院提供）

南投縣70歲王姓老婦平日忙於農務工作，日前搬水果時突然背痛、使不上力，後來連腰都無法伸直，甚至連起身、走路都有困難，到衛福部南投醫院骨科門診檢查發現其脊椎骨已經被壓扁，除骨折外也被檢查出嚴重骨質疏鬆，骨質就像海砂屋那樣不堪一擊，所以才會搬個東西就骨折，需要長期治療才會改善。

南投醫院副院長、骨科專科醫師鄭明德表示，骨質疏鬆常見於停經後女性，因為少了女性荷爾蒙的保護，使得骨質減少的速度大幅加快。

因為過去大家不重視骨質的檢測及保護，以致許多高齡長者的骨質經過多年流失後都非常疏鬆，稍一碰撞或跌倒甚至只是彎腰搬個東西就會造成骨折，一旦骨折後，通常都須手術或長期石膏或背架固定治療，因為骨質疏鬆會使的手術更加困難也讓復原時間拉長，嚴重影響到長者的生活品質及日常行動功能，甚至造成永久的失能。

治療及預防骨質疏鬆最重要是適度運動、足夠日曬以及均衡的飲食。此外也要避免菸酒、熬夜、不過量飲用咖啡及茶，有報告指出高糖飲食也會造成骨鬆，因此愛飲用手搖杯或包裝飲料的朋友也須注意減少使用。對骨質有益的食物則包括海帶、豆類、蝦仁、魚乾、乳酪等奶製品、豆漿或豆腐等，這些食物皆含有多量鈣質，可以多服用。

骨質疏鬆的診斷方式最精確且標準的是雙能X光吸收量測儀(DEXA)，檢查時間僅需3-5分鐘，鄭明德副院長表示一旦診斷出骨質疏鬆合併骨折就須使用藥物治療，目前該院治療骨質疏鬆有雙磷酸鹽類及類保骨素兩種，治療骨鬆藥物對於改善骨質及減少骨折風險皆有明顯成效。

該院院長洪弘昌表示，南投醫院為了提供優質的醫療服務，積極延攬各專科醫師，使醫療服務科別更加多元，並且不斷更新相關檢查設備，給予民眾醫學中心之醫療技術，有鑑於南投縣高齡者眾多，洪院長也建議停經後或60歲以上及長期服用類固醇等藥物、具腎功能不全、體重過輕、長期偏食等骨質疏鬆危險因子之民眾應定期接受骨質密度檢測，方能即早接受治療，避免骨折及失能風險。

(中時)