陸客負氣獨走小徑 失聯6小時尋獲

太魯閣國家公園今天傳出來自中國大陸韓姓女遊客，疑似與母親發生口角負氣脫隊，獨自從燕子口旁的小徑往上攀爬後失聯，警消及太管處人員獲報搜尋6個小時，在山崖峭壁尋獲。

太魯閣國家公園管理處副處長張登文表示，這名韓姓女遊客中午12時許與父母參加旅遊團，到太魯閣國家公園遊玩，行至燕子口步道時，疑似與母親發生口角，轉頭往山徑攀爬，母親叫她不回來，去找韓父同來勸說，卻已不見人影。

韓父母和導遊趕緊報案。太管處及警消人員獲報展開搜尋，逾20名搜尋人力並擴大搜尋範圍，至到晚間近7時，聽見微弱呼救聲，從錐麓斷崖停車處南岸稜線下方的峭壁傳來，韓女意識清楚，讓家人及警消鬆一口氣。1060309

(中央社)