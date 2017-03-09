10小時尋回7年未見獨子 家屬淚眼致謝

簡姓精障男子7年前負氣離家，其胞妹不忍身體不好的年邁父親終日以淚洗面思念愛子，報警協尋，高市警方10小時內將簡男尋回，家屬前來警局帶人喜極而泣，向警方致謝，場面感人。

保大迅雷警組分隊長林卓材、警員陳錦宏、蔡碩書等人巡邏今天凌晨行經高市三民區十全一路、吉林路口發現一名男子慵懶躺在地上，驅前關心盤查發現他是簡姓精障走失的協尋人口。

警方於是將他帶回並通知家屬，當警方通知家屬，簡男的妹妹不敢相信她昨天才至苓雅警分局三多路派出所報案，警方竟在她報案10小時內通知她到警局接人。

警方側面得知，簡男於民國98年間因與父親不和，負氣離家，85歲的簡父近來健康不佳，常在女兒面前以淚洗臉思念獨生子，其家人也四處遍尋不著，簡女於是報警協尋。

簡女至迅雷中隊看到胞兄無恙，當場喜極而泣當面頻頻向警方致謝。1060309

(中央社)