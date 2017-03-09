新店中央新村北側 公園2.5個足球場
新北市新店中央新村北側附近地區，區段徵收案今天完工。將來將有2.5個足球場面積的中央公園。另外，在開闢捷運環狀線拆除的歷史建築劉氏宗祠與公厝，可望在公園復建。
市府表示，將來可提供新店未來都市發展空間，且鄰近台北捷運新店線小碧潭站，及興建中的捷運環狀線，周邊還有環河快速道路、中安大橋、新店高中、陽光運動公園，區內則規劃20.8公頃住宅區，與19公頃的公共設施用地。
市府地政局今天表示，打造將近兩個半足球場規模的中央公園，另與既有的中央新村社區間，有帶狀的鄰里公園兼兒童遊樂場用地。1060309
(中央社)
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