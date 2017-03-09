都市計畫通檢 停車場用地依需求劃設

我要評比

內政部部務會報今天通過「都市計畫定期通盤檢討實施辦法」第22條修正草案，規範都市計畫內的停車場用地，應依當地實際的停車需求劃設，避免土地閒置或低度利用。

內政部說，這次「都市計畫定期通盤檢討實施辦法」第22條條文的修正，是為了回應監察院的糾正案件，監察院要求內政部及各地方政府對於不必要的公共設施用地，應核實依照實際需求檢討。

內政部通盤檢討後，發現現行以人口及商業區面積作為停車場用地劃設基準的規定，已不符當前都市發展需求，因此，內政部提出本辦法第22條修正草案，刪除上述規定；不過，都市計畫公共設施停車場用地劃設，仍應審慎評估社會經濟發展、交通運輸狀況、車輛持有率預測、該地區建物停車空間供需情況及土地使用種類等，核實檢討規劃停車場用地面積，並不得低於計畫區內車輛預估數20%的停車需求。

內政部進一步指出，該條文同時訂有特殊情形的但書規定，考量近年來各都市相繼投入捷運、快捷巴士（BRT）、輕軌（LRT）等大眾運輸系統，或利用公園、廣場、學校等公共設施用地興闢停車場，如經檢討已無需求，可經都市計畫委員會審議通過，不受上述依車輛預估數20%設置停車場的限制，避免部分公共設施停車場用地產生供過於求的問題。

內政部指出，「都市計畫定期通盤檢討實施辦法」第22條條文將依法制作業程序，於近期內發布施行，未來各都市計畫辦理通盤檢討時，應依當地停車需求核實檢討公共停車場用地的配置，適時調整用地規劃，以使土地資源發揮最大效用，促進都市健全發展。1060309

(中央社)