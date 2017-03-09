大陸高級評茶師鑑定 亞太4生獲證照

亞太創意技術學院茶業技術應用系培育「評茶達人」，今年有4名學生參加大陸高級評茶師鑑定通過認證，未來遊走兩岸從事相關行業都吃香。

亞太技術學院茶業技術應用系三年級學生湯智暉、一年級學生趙惠芬，以及茶業推廣班學員張瓊文與林月娘，參與中國大陸廈門市勞工競賽委員會主辦，廈門市總工會、海峽兩岸勞工發展交流協會承辦的「高級評茶員」鑑定考，4人「紅不讓」均獲通過並受證。

4名學生在考前接受系主任藍芳仁的培訓、調教，赴陸考照表現非凡，順利取得「高級評茶員」證照回台，校方今天開心公布喜訊並祝賀。

學員指出，大陸鑑定考試有學科、術科兩項測驗，術科部分，每位考生一張桌子，上面有5個茶樣，在限定時間之內自泡自品，除了必須寫出正確茶名，還要分出等級，更要敘述好壞優劣的評語，尤其在大陸200多種茶葉品項中通過考驗，實在是場硬仗。

其中，57年次的趙惠芬是位家庭主婦，憑藉著對茶的濃厚興趣，遠從高雄北上苗栗就讀大學，並住在學校宿舍，她說，兩個小孩分別已經大四和五專一年級住校，終於可以自由追求想學的東西，能夠取得大陸高級評茶員資格，成就感十足。

亞太技術學院茶業技術應用系主任藍芳仁，曾在名間鄉農會服務40年，不僅對茶種、茶葉種植、製茶流程瞭若指掌，更是金萱紅茶創始人。

他說，台灣官方的評茶考照仍屬萌芽、審慎辦理階段，去年首辦茶葉感官品評專業人才能力鑑定；大陸則不然，已開辦6年「評茶員資格鑑定」，且各省均可舉辦，由中央派國家級評審到各省評判，在大陸，拿到「評茶員資格」才能夠到茶業公司、茶葉研究機構任職，這張證照是求職的保證，十分具有公信力。

亞太創意技術學院表示，台灣的評茶人士每年約有100人赴陸受訓與考照，目前約有500人通過初級、高級評茶員資格，對於即將進入茶廠、茶行從業的民眾來說，專業能力獲得認證後，晉級「評茶達人」，遊走兩岸都吃香。1060309

(中央社)