新北甜心小舖 助精神康復之友回社區

新北市政府衛生局協助精神康復之友重新走入社區，在市府地下1樓闢設的手製產品展售場「甜心小舖」，10日展售特色商品包括心型手工皂、手工餅乾、醬料、藝品、甜品。

八里療養院院長陳俊鶯表示，精神疾病的醫療照護應全方位及多元化，除醫藥常規治療，更需透過多元的復健治療模式，幫助病友恢復及提升生活功能。精神病人是有能力逐步回歸社區。

中華民國康復之友聯盟理事長李麗娟表示，積極爭取精神障礙者去汙名化，盼望各階層認識、關心、接納與支持精神障礙者，讓他們與家庭真正平等，且有尊嚴的生活。

台灣精神醫學會理事長賴德仁表示，一般人對精神疾病的偏見，來自於對疾病的不瞭解，及無法設身處地的同理心病人，不但影響病人及家屬的就醫意願，更延誤及時及適當藥物治療的時機，導致病情加重。

陳俊鶯表示，透過各項職能復健，讓精神病友康復展露無限希望。

八里療養院職能治療科主任張自強表示，在社區式長照的各個據點，職能治療都可提供服務，包括：預防生理功能的退化、居家環境之安全與便利性、日常生活功能獨立減少依賴等，職能治療師扮演重要角色。

市府衛生局表示，甜心小舖提供販售場所，增加精神康復病友與人群互動的機會，販售產品有香皂等各類手工藝品、滷味、糖果餅乾及醬料類與醃製品。

康復之友藉由吆喝過往行人、介紹產品特色、計價、找錢並向客人道謝的過程中，學著重新融入人群、努力投入職場。

市府10日將販售衛福部八里療養院中和社區復健「希望會館」心型手工皂、自製醬料、甜品，以及佳瑩康復之家的手工餅乾、手工藝品。

中和社區復健中心職能治療師陳杏蘭表示，康友對病情不適應、對人際與社會關係退縮，常讓家人無奈，甚至少數家屬會隱瞞康友的病情，且儘量不帶他們出門。但愈是剝奪康友與外界的互動，只會愈來愈退化。協助他們走入人群，就有更多與人相處的機會。1060309

(中央社)