推失智症防治網 家屬照顧莫驚慌
新北市率全國之先，推出「missing.tw」失智症防治網站，也規畫打造失智友善社區，盼望串連各界資源，幫助更多的失智家庭。八里療養院則希望家屬莫驚慌，也要獲得支持。
新北市政府衛生局心理衛生及長期照顧科長杜仲傑今天表示，高齡化社會，失智人口愈來愈多，相較於歐美國家推動機構照顧，甚至荷蘭為失智老人打造專屬社區，台灣則推動「在地老化」政策。
新北市估算有2萬多名失智人口，衛生局長林奇宏表示，從罹病到完全失能期，失智症病程約8至10年，對家庭、社會都是沉重負擔。
八里療養院老年精神醫學組醫師洪嘉均表示，對大多數的失智症患者的家屬而言，照顧與陪伴是細水長流的路程，需要有十足的耐心與包容力。1060309
(中央社)
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