全國社區照顧關懷據點聯繫會報 日月潭登場

全國社區照顧關懷據點聯繫會報，今天在日月潭登場。(南投縣政府提供)

106年度全國性社區照顧關懷據點聯繫會報昨9日在日月潭教師會館舉行，各縣市政府代表、全國各績優社區照顧關懷據點代表總計約200人參加，縣府秘書長洪瑞智、衛生福利部社會及家庭署副署長陳素春皆出席，期盼透過聯繫會報，建立中央與地方業務執行溝通平台，以確實推動長照2.0照顧模式。

為期2天的聯繫會報由社團法人南投縣基督教青年會協助承辦，除了推廣介紹照護預防5大主軸課程，並安排行政聯繫會議、專題演講、經驗分享等內容，同時邀請105年度全國社區照顧關懷據點金點獎團體獎得獎單位南投市嘉和社區、埔里鎮籃城社區，分享經營理念與服務模式的經驗及心路甘苦談，讓與會單位了解更多經營發展的技巧與經驗。

洪瑞智表示，南投縣人口50餘萬人，老年人口佔8萬人，比率高達15.9%，為全國第三老化的縣市，縣長林明溱104年上任迄今，對建構完整的照顧服務網絡十分重視，縣內目前已有103個據點，為打造長照2.0社區整體照顧模式，未來會持續挹注經費全力推展據點服務，讓各據點確實發揮在地志工力量，提供關懷訪視、電話問安、餐飲服務、健康促進等預防照護服務。

陳素春說，社區照顧關懷據點自94年發展到現在，已有2,674個據點，C級巷弄長照站模式是趨勢，未來希望能達到3,500個據點，她也感謝南投縣府對長照2.0的協助與配合。

(中時)