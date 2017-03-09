全國社區照顧關懷據點聯繫會報 日月潭登場
106年度全國性社區照顧關懷據點聯繫會報昨9日在日月潭教師會館舉行，各縣市政府代表、全國各績優社區照顧關懷據點代表總計約200人參加，縣府秘書長洪瑞智、衛生福利部社會及家庭署副署長陳素春皆出席，期盼透過聯繫會報，建立中央與地方業務執行溝通平台，以確實推動長照2.0照顧模式。
為期2天的聯繫會報由社團法人南投縣基督教青年會協助承辦，除了推廣介紹照護預防5大主軸課程，並安排行政聯繫會議、專題演講、經驗分享等內容，同時邀請105年度全國社區照顧關懷據點金點獎團體獎得獎單位南投市嘉和社區、埔里鎮籃城社區，分享經營理念與服務模式的經驗及心路甘苦談，讓與會單位了解更多經營發展的技巧與經驗。
洪瑞智表示，南投縣人口50餘萬人，老年人口佔8萬人，比率高達15.9%，為全國第三老化的縣市，縣長林明溱104年上任迄今，對建構完整的照顧服務網絡十分重視，縣內目前已有103個據點，為打造長照2.0社區整體照顧模式，未來會持續挹注經費全力推展據點服務，讓各據點確實發揮在地志工力量，提供關懷訪視、電話問安、餐飲服務、健康促進等預防照護服務。
陳素春說，社區照顧關懷據點自94年發展到現在，已有2,674個據點，C級巷弄長照站模式是趨勢，未來希望能達到3,500個據點，她也感謝南投縣府對長照2.0的協助與配合。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。