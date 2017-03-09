金門殺警、銀行搶案 被告更3審無罪定讞

金門殺警、銀行搶案2大刑案，在纏訟14年後告一段落。（李金生攝）

福建金門高分院更3審結果，判決被告無罪定讞。（李金生攝）

發生在1998年9月金門保一警員曹義國遭槍殺命案與2001年1月台灣銀行金門城內辦事處遭持槍搶劫案，福建高等法院金門分院更3審判決被告葉維輝無罪定讞，全案依法不得上訴。轟動地方纏訟多年的2樁重大刑案結案，但真相迄未大白。

1998年9月28日保一警員曹義國在金門縣警察局執行大門警衛勤務時，連槍帶人失蹤，10月1日在金寧鄉四埔林場林地內發現屍體，頭部中2槍，配備的90手槍、2個彈匣、24發子彈和腰帶失蹤。

其後，在2001年1月15日，1名歹徒頭戴全罩式安全帽闖進金城鎮東門菜市場旁的台銀金門城內辦事處，拔槍連開3槍企圖行搶未遂逃竄無蹤。

金門檢警專案小組在2003年5月27日宣布破案，並查獲作案槍枝，凶嫌則指向當時因案羈押於看守所內的離職警員葉維輝，從此展開長達14年的纏訟過程。

被告從1審判處無期徒刑到2審改判無罪，以迄福建金門高分院的更3審無罪定讞，2樁曾震驚地方的重大刑案，最後在鄉親逐漸模糊的記憶中告一段落。

金門高分院更3審判決指出，有關被告殺人、加重強盜未遂、殺人未遂等罪嫌部分，檢方所舉事證與客觀事證鑑驗結果不符，均難以採信；另有被告曾向其他第3人自白及監聽譯文部分，因查無實證，或只是空泛說詞，並不足以做為比對檢驗的證據，而難認與事實相符和做為認定憑佐。同時有關被告測謊鑑定部分，也因為正確性有這些疑慮，而無法認定為唯一證據。

(中時)