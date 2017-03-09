無良青年假稱涉刑事案件 詐騙老婦76萬

基隆市26歲陳姓男子竟以醫療補助被冒名領取，已涉及刑事案件，要求交出金融卡及密碼配合偵辦為由，詐騙賴姓獨居老婦76萬餘元，日前遭警方循線逮捕，和另外兩名魏姓及黃姓共犯落網，訊後將3人依法送辦。

63歲賴姓老婦住在暖暖區內，獨力照顧年幼孫子，上個月接獲詐騙電話竟信以為真，按照詐騙集團指示，提領48萬元現金交付予魏姓車手，並將提款卡及密碼一併交付。魏男持提款卡前後提領7次，直到領光戶頭剩餘存款，總共得手高達76萬2000元積蓄。

警方調查，26歲陳姓主嫌是詐騙老手，前年4月曾與人共組詐騙集團，以設立電信機房隨機撥打電話，再用假綁票偽稱黑道大哥恐嚇親屬招數，多次詐騙鉅款得逞，並經桃園檢警於去年6月間查獲，這次又改以假檢警詐騙招數詐騙被害人，毫無悔改之心。

警方指出，3嫌供述每次面交及提領，可以分得詐騙贓款總數的3.5％報酬，本次犯案，僅取得區區1萬元的不法利益，將面臨詐欺罪的司法訴究，後悔莫及。本案偵詢後，移送基隆地檢署偵辦並建請羈押及擴大偵辦。

(中時)