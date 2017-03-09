10人夜盜宋代古墓 吸入毒氣4人身亡

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大陸貴州7日凌晨，10名盜墓賊在盜掘遵義市程寨鎮一古墓時，因吸入有害氣體，4人死亡，多人入院。

據《貴陽晚報》報導，被盜掘古墓為縣級文物，墓主身份不詳，但確定為宋代墓葬。盜墓賊可能遇到石頭試圖破壞，在洞內使用燃油發電機，洞口鋪棉被阻隔聲音傳出，以致空氣不流通，有毒氣體聚集洞內而吸入後死亡。

(旺報)