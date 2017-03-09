美媒惡搞川普 大陸媒體信以為真廣流傳

美媒一篇惡搞美國總統川普的文章，被中國大陸新聞網站信以為真，廣為報導，美國媒體與網友嘲笑不夠專業。這不是大陸媒體第一次被惡搞新聞騙到，官媒新華社就曾被同一個美媒騙過。

這篇「假新聞」是美國「紐約客」（The New Yorker）周末發出的惡搞文章。文章指稱瘋狂的川普穿著浴袍，下令白宮人員用錫箔紙將白宮裡的電話包起來，防止竊聽。

這篇一眼就可以看出是惡搞的文章，卻在中國大陸新聞網站未正確查證下，翻譯後上傳，並迅速在大陸網路廣為流傳。大陸「財經」雜誌與新浪網、參考消息網都轉載這條新聞，直到8日發現是假新聞後，才趕快刪除撤下。

紐約時報報導，詭異的報導內容讓許多大陸讀者也搞糊塗了，有網友就問這是真的嗎？畢竟大陸官方新聞媒體以及背後的審查機構都不是會愛開玩笑的類型。

但也有網友一看就覺得有問題表示，「這根本就是搞笑新聞。」還有人留言說，「編輯大人，你可以專業一點嗎？」

報導也指出，這不是大陸媒體第一次被美國媒體的惡搞新聞騙到。大陸官方媒體新華社也曾誤信「紐約客」一篇指稱美國網購巨擘亞馬遜（Amazon）老闆貝佐斯（Jeff Bezos）會買下華盛頓郵報，是因為誤按電腦滑鼠的結果。有趣的是，這兩篇整到大陸媒體的文章都出自同一位作者。1060309

(中央社)